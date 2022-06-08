Названа вероятная причина пожара в парке арт-усадьбы Подмосковья

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в парке арт-усадьбы Веретьево в Московской области. Огонь уничтожил один из центральных арт-объектов парка, Обсерваторию, где была библиотека русской поэзии.

Смотрители парка уверены, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты, поскольку проводка в библиотеке была новая, а из электроприборов внутри находилась лишь лампочка для чтения.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что библиотека, находившаяся в Обсерватории, неоднократно страдала от вандалов. Оттуда не раз исчезали книги.

Так, по словам управляющего арт-усадьбы Веретьево Никиты Астапова, со времени открытия парка год назад библиотека потеряла не менее 416 книг. Теперь 191 книга сгорела. Сотрудники парка попросили граждан о помощи в восстановлении фонда.

В администрации заверили, что сгоревшую Обсерваторию обязательно будут восстанавливать.

Ранее сообщалось о пожаре в загородном отеле в поселке Энколово в Ленинградской области. Площадь возгорания составила 900 кв. м. Обошлось без пострадавших.