Путин выразил президенту Ирана Раиси соболезнования в связи с ж/д катастрофой

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси 8 июня выразил соболезнования по поводу железнодорожной катастрофы, которая унесла жизни людей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 8 июня.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день на востоке Ирана около станции Мазино вблизи города Тебес сошел с рельсов пассажирский поезд. Инцидент произошел в 5:30 (4:00 мск), сообщило агентство IRNA. На место были отправлены шесть команд спасателей, которые занимались поиском потерпевших и транспортировкой их вертолетами и другим поездом в госпитали населенных пунктов Йезд и Тебес.

Известно, что пассажирский поезд врезался в экскаватор, что привело к сходу с рельсов четырех вагонов. В результате 21 человек погиб, еще 80 получили ранения различной степени тяжести.