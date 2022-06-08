ЦБ уведомил банки о недопустимости затягивания финансирования застройщиков

Центробанк сообщил банкам о необходимости исключить необоснованное затягивание выдачи проектного финансирования девелоперам. Об этом говорится в письме ЦБ кредитным организациям, с которым ознакомились «Известия».

Как ранее писали «Известия», из-за затягивания выдачи кредитов увеличиваются сроки строительства и цены на жилье.

«Принимая во внимание необходимость своевременного обеспечения финансированием объектов жилищного строительства, кредитным организациям рекомендуется организовать работу с застройщиками, заявки о кредитовании которых одобрены, таким образом, чтобы обеспечить оперативное принятие решения о предоставлении кредита и заключение с застройщиком соответствующего кредитного договора, исключив необоснованное затягивание сроков», — говорится в документе.

Необоснованное затягивание кредитной организацией указанных решений воспринимается как негативная практика, не соответствующая интересам сторон отношений в сфере долевого строительства, отмечается в письме ЦБ.

«На недавней встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной мы обсудили тревожные опасения застройщиков. Банки-партнеры про проектному финансированию всё чаще стали затягивать кредитование строек», — сказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, регулятор в кратчайшие сроки разобрался в вопросе, признав, что необоснованное затягивание кредитной организацией финансирования воспринимается как негативная практика. Центробанк показал всю серьезность своего отношения, как регулятора, к выполнению, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным перед строительной отраслью задачи — обеспечить увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год. Важнейшим условием для этого как раз являются максимально простые и четкие взаимоотношения между застройщиком и банком-партнером по проектному финансированию.

«Известия» писали, что сейчас на этапе выбора банка для проектного финансирования девелоперам представляют предварительные условия кредитного соглашения. Но затем банки имеют право менять параметры договора в одностороннем порядке, зачастую кардинально, и затягивают сроки выдачи.

Как ранее в июне выяснили «Известия», активность застройщиков в I квартале 2022 года снизилась более чем на треть — настолько реже они стали обращались за проектным финансированием в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В банк поступило только 360 заявок, а годом ранее за этот период их было 480.