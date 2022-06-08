СМИ узнали о трех направляемых Лондоном Киеву системах РСЗО M270

Великобритания направит на Украину всего три реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270. Об этом сообщила в среду, 8 июня, британская газета Times.

Издание уточняет, что такое количество РСЗО будет направлено как минимум на первом этапе поставок.

Вашингтон, обещавший поставить аналогичное вооружение Украине, направит в страну не более 10 систем, говорится в публикации.

Накануне советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что Украине для нанесения «поражения» российским войскам необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня, что больше, чем обещают передать США и Великобритания. По его словам, РСЗО могут изменить расклад сил на Украине, а западные страны поставляют Киеву недостаточное количество этих систем.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон отправит Киеву РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

Также Соединенное Королевство намерено поставить Украине управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих РСЗО.

Лондон решил отправить Киеву вооружения после получения запросов украинских сил о высокоточном оружии большей дальности для защиты от российской тяжелой артиллерии, которая была использована в восточном регионе Донбасса.

О поставках Украине РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева. В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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