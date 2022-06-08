Пресс-секретарь президента Песков назвал риторику Медведева в Telegram объяснимой

Эмоциональная реакция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, опубликовавшего в Telegram резкий пост, объяснима. Об этом 8 июня сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Запись, о которой вы говорите, от первого лица. Это выражение личного отношения к вражеским проявлениям, с которыми мы сталкиваемся. Это настолько недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что внешнеполитическая позиция РФ формируется и излагается главой государства.

Накануне Медведев опубликовал сообщение в мессенджере, в котором объяснил свою резкую риторику в Telegram негативным отношением к тем, кто хочет вреда России.

3 июня заместителя председателя Совбеза РФ в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал, что сам публикует тексты в соцсетях и пишет «без двусмысленностей и дипломатических ухищрений».

Медведев ведет канал в Telegram с марта этого года. В нем он высказывает мнение о политиках, антироссийских санкциях, событиях в стране и мире.