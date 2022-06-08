Захарова строкой из песни отреагировала на инцидент с самолетом Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала строчкой из песни инцидент с главой ведомства Сергеем Лавровым, когда ему закрыли воздушное пространство для пролета в Сербию.

«Ну, что я могу сказать, как пел Александр Градский, «ничто на земле не проходит бесследно», — сказала она на брифинге 8 июня.

Захарова отметила, что Россия не стала бы принимать меры, которые бы разрушали дипломатические связи между странами.

«Никогда Россия не будет предпринимать ничего, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это всё ведет к разрушениям и к удару по всему — от международного права до интересов людей», — добавила представитель МИДа.

Ранее в своем Telegram-канале Захарова также прокомментировала этот инцидент. Она заявила, что решение о закрытии неба для самолета Лаврова стало «топорно-пещерным методом» продемонстрировать солидарность Европы.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Глава российского МИДа планировал вылететь в Сербию и встретиться с президентом страны Александром Вучичем.

7 июня в Черногории заявили, что решение о запрете на полет Лаврова над территорией страны было неизбежным. Глава МИДа страны Ранко Кривокапич сказал, что оно было принято совместно с правительством. В ЕС поблагодарили черногорские власти за предпринятые меры.

8 июня сербская газета Informer рассказала, что в НАТО разрабатывали план по захвату Лаврова в заложники на территории Болгарии. Самолет главы МИДа должны были принудительно посадить на землю и в дальнейшем использовать ситуацию для шантажа России.