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Семь компаний обяжут выполнить компенсационную высадку деревьев в Приамурье

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Семь компаний, арендовавших лесные участки в Амурской области, не выполнили требования законодательства по высадке деревьев взамен вырубленного леса. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона направило иски в суд.

По словам заместителя главы Минлесхоза Елены Бусыгиной, ранее компаниям уже направили претензии, но требования так и не были выполнены. Еще 40 компаний только получили претензии, им дано время на принятие мер по устранению нарушений Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Согласно Лесному кодексу РФ, организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, строительством или геологическими работами, обязаны восстанавливать лес на площади, равной площади вырубленных насаждений. В 2022 году компенсационное лесовосстановление выполнено в Свободненском районе на площади 390 га. Специалисты посадили 780 тыс. сеянцев сосны и лиственницы. Основные посадки намечены на осень.

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