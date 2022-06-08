Экстренные службы приведены в готовность из-за ливней в Карелии

В Карелии мобилизуют все экстренные службы — в ближайшее время республику накроет циклон «Майя», есть угроза подтопления. Об этом предупредил комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Спасательную службу перевели на круглосуточный режим работы.

Ливни могут начаться в Карелии уже к вечеру 8 июня. За сутки выпадет до 35 мм осадков. В Петрозаводске непогода ожидается в четверг, 9 июня. С полуночи до полудня синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков, около 20 мм, пишет ИА «Карелinform».

Недавно республика уже пострадала от наводнений. В мае был затоплен участок дороги в деревне Лосрсинное, глэмпинг, 12 домов в деревне Вилга. Под угрозой подтопления был и Петрозаводск. Причиной были затяжные дожди и быстрое таяние снега.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз на лето. По его данным, в этом году лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму.