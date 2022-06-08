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Минпромторг не увидел дефицита оборудования для фармкомпаний

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Минпромторг не поступало никакой информации о недостатке на рынке России оборудования для фармацевтических компаний. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве 8 июня, комментируя появившуюся в СМИ новость о том, что в фармацевтической отрасли из-за ограничения поставок в Россию западными производителями возникла нехватка хроматографических колонок, которые необходимы при разработке новых препаратов.

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«При возникновении временного дефицита этой продукции Минпромторгом России может быть расширен список товаров, которые можно будет ввозить в страну через механизм параллельного импорта, который позволит обеспечить необходимыми товарами рынок», — заявили в министерстве.

Там также рассказали, что в настоящее время на территории РФ группой компаний «Люмэкс» выпускается широкий спектр аналитических приборов для высокоэффективной жидкостной хроматографии, люминесцентного и фотометрического анализа.

Одним из работающих в этом направлении предприятий является ООО НПФ «Мета-хром», которое занимается выпуском широкого спектра хроматографического оборудования — это газовые хроматографы, а также комплектующие для них. Среди оборудования, разработчиком и производителем которого является компания, можно выделить хроматограф «Кристаллюкс-4000 М», превосходящий по многим показателям зарубежные аналоги, указали в ведомстве.

«Одним из лидеров в Российской Федерации по разработке и производству газохроматографического оборудования является компания ЗАО СКБ «Хроматэк». Дополнительно Минпромторг России совместно с производителями прорабатывает вопрос расширения имеющихся производственных мощностей», — говорится в комментарии министерства.

Ранее в этот день представители нескольких компаний отрасли рассказали изданию «Коммерсант» о нехватке хроматографических колонок. Как заявили менеджеры, иностранные производители приостановили или ограничили их поставки, а в России аналогов нет.

6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 50 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, фармацевтика, пластмассы и изделия из них, автомобильные запчасти, известь и цемент, другие товары.

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