Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, в украинских рядах паника. Об этом в среду, 8 июня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского уже даже не пытаются организовать тщетные попытки прорыва в Запорожской области. Их дела плохи и плачевны. Мы не сомневаемся, что территория области будет полностью освобождена от украинских националистов, включая областной центр — город Запорожье», — сказал он «РИА Новости».

Рогов рассказал, что недавно Зеленский совершил визит в подконтрольную киевскому режиму часть Запорожской области из-за упаднических настроений украинской армии.

«В их рядах царит паника. Одни настроены бежать, другие сдаваться. Вот Зеленского и прислали как президента, чтобы поднять боевой дух и вдохновить солдат дальше умирать за западные интересы», — подчеркнул Рогов.

Член совета ВГА также отметил, что гражданское население освобожденной части области организовало добровольный сбор средств для покупки коптеров для бойцов на передовой, что позволило повысить эффективность действий ВС РФ на линии разграничения.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему займет несколько месяцев. По его словам, подавляющее число жителей области «хотят вернуться в родную гавань и стать частью большой России».

25 мая Рогов исключил возвращение Запорожской области под контроль киевских властей. Он отметил, что Запорожская область — это исторически русская территория. По его словам, Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Политик подчеркнул, что в планах — создать в составе России полноценный субъект, Запорожскую республику.

Херсонская область и часть Запорожья перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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