Посольство РФ уточняет информацию о россиянах среди пострадавших в ДТП в Берлине

Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Берлине из-за наезда машины. Об этом дипломатическое представительство сообщило 8 июня в Telegram.

«Посольство в тесном контакте с местными правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария произошла в среду утром. Машина въехала в толпу людей в берлинском районе Шарлоттенбург на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе. Кроме того, автомобиль врезался в магазин. По последним данным спасательной службы города, пострадали восемь человек, еще один погиб. Как уточняет посольство РФ, у пострадавших тяжелые травмы.

На месте работали спасатели. Полиция Берлина задержала водителя транспорта. Его допросят. Правоохранители не исключили, что инцидент мог быть как умышленным нападением, так и несчастным случаем.