Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 26 мая

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи 8 июня опустился ниже 60 рублей впервые с 26 мая, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, он снизился на 1,79% — до 59,95 рубля, курс евро упал до 63,62 рубля (–3,02%).

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко ранее в этот день дал прогноз о курсе доллара, равном 60–63 рублям. Он пояснил, что событий, которые бы сильно повлияли на доллар, нет. При этом послабления для экспортеров и физических лиц «не вызовут в краткосрочной перспективе ни снижения продаж валюты, ни увеличения ее покупок».

30 мая главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что в ближайшие недели рубль может укрепиться до 55 за доллар и 57 за евро.

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин придерживается другого мнения. 29 мая он спрогнозировал, что курс доллара во втором полугодии 2022-го может превысить 80 рублей. Он отметил, что сейчас проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля и вместе с ростом импорта российская валюта начнет ослабевать.

23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров и мегарегулятора в РФ удается поддерживать макростабильность.