Захарова прокомментировала пост посольства США об «Иване» Пушкине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 8 июня, в ходе брифинга прокомментировала ошибку посольства США в Москве, назвавшего писателя и поэта Александра Пушкина Иваном.

«Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич. Иван Сергеевич — это Тургенев. <…> . Я к тому, что американские госструктуры именно так назвали Александра Сергеевича Пушкина, а нам за него обидно, между прочим», — отметила дипломат.

Ранее 6 июня посольство США в Москве опубликовало в своем Telegram-канале праздничный пост по случаю дня рождения российского поэта Александра Пушкина и назвало его Иваном. Позже пост был отредактирован, а имя исправлено на верное.

Помимо этого, в сообщении было допущено несколько грамматических ошибок. В частности, было написано выражение «как никак» и слово «вообщем».

6 июня, в день рождения Пушкина, отмечается День русского языка. Этот праздник был учрежден ООН в 2010 году. С 2011-го он также празднуется в России.