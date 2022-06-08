Женщина погибла из-за обстрела Макеевки украинскими военными

Женщина погибла, мужчина получил ранение в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинскими военными. Об этом 8 июня сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) атаковали Макеевку. По улице Индустриальной погибла женщина и ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Накануне украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Светлодарску, в результате погибла женщина, ранения получил ее муж. В тот же день еще одна мирная жительница была ранена при обстреле поселка Гольмовский.

6 июня глава ДНР Денис Пушилин, заявил, что Вооруженные силы Украины для обстрелов населенных пунктов ДНР используют поставленное Киеву американское вооружение.

Следственный комитет России начал расследовать факты преступлений украинских войск против мирного населения ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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