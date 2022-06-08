Турист сорвался с обрыва и погиб в Иркутской области

Турист сорвался с обрыва на острове Ольхон в Иркутской области и погиб. Тело мужчины спасатели транспортировали с помощью катера.

По словам очевидцев, житель Калининграда 1983 года рождения познакомился с группой туристов в поселке Хужир и отправился с ними на экскурсию на Ольхон. На мысе Хобой мужчина отошел от остальных путешественников, чтобы сделать фотографии. В результате он сорвался со скалы.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины под скалистым обрывом, высота которого составляет 60–80 м. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Спасатели спустили погибшего к воде и транспортировали его до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции.

7 июня несанкционированная группа туристов из 15 человек застряла в скалистой местности Дагестана во время дождя. Группу путешественников эвакуировали спасатели.