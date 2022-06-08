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В Госдуме оценили вероятность снижения цен на уголь в Польше

Депутат Госдумы Ананских: слова властей Польши о будущем снижении цен на уголь — обман своих граждан
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Фото: TASS/Zuma/Jerzy Dabrowski
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Слова польских властей о том, что в стране удастся снизить цены на уголь — это «небольшой обман своих граждан», заявил в среду, 8 июня, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями».

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По его словам, возможно Польше удастся снизить цены на уголь, но не глобально. Как отметил депутат, властям страны не под силу намного увеличить объемы добычи. Топливо можно заменить другим видом, например, углем из Австралии, однако это намного дороже за счет логистики.

«Я думаю, что это просто игра слов и ничего другого. Заменить российские энергоресурсы крайне сложно. Только самими же российскими энергоресурсами. Польша покупает российский газ, но уже не у России, а у Германии, только дороже. Никак иначе, кроме как небольшой обман своих граждан эти слова называть нельзя. И о том, что эти же свои граждане будут платить дороже, об этом польское правительство тоже умолчало», — подчеркнул Ананских.

Накануне польские власти попросили граждан страны не покупать дорогой уголь, обещая снижение цены. Как заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва, на сегодняшний день некоторые частные фирмы на фоне дефицита угля продают его по недопустимо высокой цене, пользуясь паникой.

«С помощью государственных предприятий, а также с помощью инструментов дополнительной финансовой поддержки работающих на рынке предприятий мы обеспечим большее количество угля на рынке по хорошей цене», — приводятся слова Москвы на сайте правительства.

6 июня сообщалось, что правительство Польши упростило порядок сбора хвороста, чтобы помочь гражданам справиться с высокими ценами на энергоресурсы.

23 мая Польша приняла решение досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Соглашение между странами, которое действовало до конца 2022 года, подразумевало получение от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

В конце марта Польша объявила об отказе от прочих энергоносителей из России. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестанет потреблять уголь к маю, а отказ от нефти завершится к концу 2022 года.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

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