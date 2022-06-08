На Украине зарегистрирована петиция о продаже сувениров-обломков «Мрии»

Петиция о продаже на сувениры всего, что осталось от самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 «Мрия», уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В тексте предлагается не отправлять на утилизацию (которая уже началась) остатки известного самолета, а «разделить на маленькие частицы и в виде сувениров приступить к реализации этой продукции на возможных интернет-платформах для продажи».

Вырученные средства предлагают направить на нужды армии или восстановление «Мрии».

На данный момент набрано 100 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения петиции.

27 февраля Зеленский подтвердил уничтожение самолета Ан-225 «Мрия» под Киевом. Он написал, «утратили нашу «Мрию», отметив, что был уничтожен старый экземпляр, а строительство нового продолжается.

В 2018 года пользователи сети напоминают, что называть самолет «украинским гигантом» неуместно, потому как он был построен во времена СССР и является достижением всего советского авиастроения. При этом, «Мрия» была произведена практически в единственном экземпляре, а «строительство» второго длится уже несколько лет.

Ан-225 в 1984-1988 годах был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе. Он был создан для проекта советского многоразового космического корабля «Буран», взлетная масса лайнера превышает 640 т. При размахе крыла 88,4 м и длине корпуса 84 м «Мрия» является самым большим самолетом в мире. Название самолета — слово «мечта», переведенное на украинский язык. Первый полет «Мрии» состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, но только один экземпляр находился в летном состоянии. После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен.