Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на необходимость изменения санкций для поставки зерна РФ на рынки
Общество
ЦИК разрешил семи регионам использовать онлайн-голосование на выборах в сентябре
Мир
Захарова предупредила о новой провокации Киева на заводе в Северодонецке
Мир
Минобороны РФ сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Мир
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Мир
Власти Запорожья заявили о планах продать запасы зерна на Ближний Восток
Экономика
Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ
Общество
Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»
Экономика
Россия увеличила экспорт досок на фоне санкций
Мир
Черногория отключила российские телеканалы
Мир
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8

На Украине зарегистрирована петиция о продаже сувениров-обломков «Мрии»

0
Фото: Global Look Press/Dominic Chiu
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петиция о продаже на сувениры всего, что осталось от самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 «Мрия», уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В полёт зрение: для модификации «кукурузника» создадут российский двигатель
Во сколько обойдётся замена американского агрегата на отечественный

В тексте предлагается не отправлять на утилизацию (которая уже началась) остатки известного самолета, а «разделить на маленькие частицы и в виде сувениров приступить к реализации этой продукции на возможных интернет-платформах для продажи».

Вырученные средства предлагают направить на нужды армии или восстановление «Мрии».

На данный момент набрано 100 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения петиции.

27 февраля Зеленский подтвердил уничтожение самолета Ан-225 «Мрия» под Киевом. Он написал, «утратили нашу «Мрию», отметив, что был уничтожен старый экземпляр, а строительство нового продолжается.

В 2018 года пользователи сети напоминают, что называть самолет «украинским гигантом» неуместно, потому как он был построен во времена СССР и является достижением всего советского авиастроения. При этом, «Мрия» была произведена практически в единственном экземпляре, а «строительство» второго длится уже несколько лет.

Ан-225 в 1984-1988 годах был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе. Он был создан для проекта советского многоразового космического корабля «Буран», взлетная масса лайнера превышает 640 т. При размахе крыла 88,4 м и длине корпуса 84 м «Мрия» является самым большим самолетом в мире. Название самолета — слово «мечта», переведенное на украинский язык. Первый полет «Мрии» состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, но только один экземпляр находился в летном состоянии. После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022