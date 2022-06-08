Аналитик дал прогноз по курсу доллара

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал в среду, 8 июня, прогноз по курсу доллара.

По мнению эксперта, курс американской валюты составит 60–63 рубля.

«Нет событий, которые бы сильно повлияли на курс», — сказал Ващенко беседе с RT.

Он отметил, что послабления для экспортеров и физических лиц «не вызовут в краткосрочной перспективе ни снижения продаж валюты, ни увеличения её покупок».

6 июня эксперт Артем Тузов предположил, что ослабления рубля можно ожидать в начале II квартала 2022 года, передает НСН. По его словам, это связано с наращиванием антироссийских санкций со стороны Запада.

30 мая главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что в ближайшие недели рубль может укрепиться до 55 за доллар и 57 за евро.

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин придерживается другого мнения. 29 мая он спрогнозировал, что курс доллара во втором полугодии 2022-го может превысить 80 рублей. Он отметил, что сейчас проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля и вместе с ростом импорта российская валюта начнет ослабевать.

23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров и мегарегулятора в РФ удается поддерживать макростабильность.

21 мая в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что, вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет.

По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.