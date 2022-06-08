Ученых премируют за изучение вечной мерзлоты

Ученые-мерзлотоведы на Ямале получат дополнительную финансовую поддержку за актуальные научные исследования вечной мерзлоты, сообщили источники «Известий». Глава Ямала Дмитрий Артюхов учредил гранты для исследователей, занятых данной проблемой. Премию губернатора с 2023 года смогут получить кандидаты и доктора наук по направлению «мерзлотоведение». Единовременная выплата составит 500 тыс. рублей для кандидатов наук и 1 млн рублей для докторов наук.

Освоение Арктики, богатой природными ресурсами, является частью стратегии по развитию экономики РФ. Однако эта задача осложняется рисками, связанными с таянием вечной мерзлоты. Ученые из института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН считают, что экономический урон от этого процесса к 2050 году может составить до 7 млрд рублей. Изменение свойств грунта и размягчение почв грозит разрушением инфраструктуры, создаваемой в арктических областях.

У России большие планы по освоению арктических пространств, но решения по развитию Арктики невозможно принимать без оглядки на ситуацию с вечной мерзлотой. На эту проблему обратил внимание и президент страны. «Таяние вечной мерзлоты одинаково негативно отразится и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры в Арктике, и на прилегающих территориях», — заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ, которое состоялось в апреле.

Работа по ее изучению уже проводится на региональном уровне. Ученые Ямала действуют сразу в нескольких направлениях. Три года назад здесь запустили систему мониторинга за изменениями вечной мерзлоты под зданиями капитального строительства. А в 2021 году в округе появилась первая в России Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Ее цель — предупреждать критические ситуации, связанные с деградацией вечной мерзлоты, а также вырабатывать новые строительные решения для арктической зоны России.

«Мы стараемся максимально привлекать научное сообщество к теме вечной мерзлоты. Осенью на Ямале проходила конференция по вечной мерзлоте, на которую приезжали ведущие специалисты. Там мы договорились учредить специальные стимулирующие выплаты за написание кандидатских и докторских работ по мерзлоте, которые будут иметь практическое значение для нашего региона. Надеюсь, поддержка простимулирует ученых активнее заниматься этой непростой темой», — отметил Дмитрий Артюхов.

Согласно оценкам Morgan Stanley, на территориях, покрытых вечной мерзлотой, добывается около 90% алмазов и газа и 100% палладия. Это делает мониторинг вечной мерзлоты особенно важным для крупных добывающих компаний России.