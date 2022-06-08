Житель Якутска компенсирует моральный вред за шумную квартиру

В Якутске суд взыскал 20 тыс. рублей в качестве морального вреда с владельца квартиры за нарушение тишины в ночное время. Собственник сдавал помещение в аренду посуточно.

Протокол в отношении нарушителя был составлен юрисконсультом Губинского округа. Собственника оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение тишины и покоя соседей. В последующем юрисконсульт поддержал постановление административной комиссии в суде, пишет ИА YakutiaMedia.

Якутский городской суд постановил взыскать 20 тыс. рублей в пользу потерпевшего соседа. Это первый случай в Якутии, когда за нарушение тишины был взыскан моральный вред.

Ранее сообщалось, что в Татарстане комитет по законности и правопорядку Госсовета предложил внести изменения в закон о тишине. В частности, власти хотят ввести «тихий час» в дневное время с запретом на шум с 13 до 15 часов.