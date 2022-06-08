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Минобороны: группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери в живой силе и технике

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Войска Украины несут большие потери в ходе спецоперации России по защите Донбасса. Как рассказал 8 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, эти потери касаются как живой силы, так и военных технических средств.

Так, за три дня боев в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинская сторона потеряла шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, а также четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и более 20 единиц автомобильной техники.

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«Только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов», — заявил Конашенков.

В этот же день депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что в настоящий момент военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери в Николаевской области. По его словам, очень большие потери украинским военным наносит российская дальнобойная артиллерия — «Грады» и «Ураганы».

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании, что ВС РФ за 10 дней уничтожили на Украине 51 единицу военной техники, поставленной из-за рубежа. В их числе — 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов.

Он также заявил, что общее количество сдавшихся в плен военных вооруженных сил Украины ВСУ превысило 6,4 тыс. человек, говоря о промежуточных итогах спецоперации по защите Донбасса.

Днем ранее сообщалось, что всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки РСЗО, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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