Эксперт рассказал о последствиях введения новых штрафов для инспекторов ГИБДД

Введение административной ответственности для сотрудников ГИБДД за неправомерное выписывание штрафов может снизить эффективность всей системы Госавтоинспекции. Об этом 8 июня в беседе с «Известиями» заявил член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.

Авторами законопроекта, которым предлагается штрафовать должностных лиц в размере выписанного ими административного штрафа, выступили депутаты от ЛДПР и некоторые сенаторы. При этом в МВД не поддержали инициативу, подчеркнув, что в федеральном законодательстве уже существуют санкции за подобные нарушения.

Как отметил Шкуматов, в настоящее время для сотрудников ГИБДД, которые не справляются со своими обязанностями и совершают много ошибок, предусмотрено лишь «внутреннее» наказание по службе, вплоть до увольнения, но не в денежной форме.

«Что касается этой инициативы, то давайте рассмотрим вопрос с той стороны, что у инспектора ГИБДД зарплата не такая уж и большая и, если он будет видеть риски того, что его оштрафуют и уменьшат эту самую зарплату, то человек вообще перестанет работать. А для водителя это, конечно, хорошо, так как все спорные моменты будут трактоваться в пользу него. Но в целом эффективность системы ГИБДД станет меньше», — убежден специалист.

Против инициативы о штрафах для сотрудников ГИБДД в МВД выступили ранее 8 июня. В ведомстве рассказали «РИА Новости», что за совершение противоправных действий должностные лица органов внутренних дел могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, а также к административной ответственности в соответствии с КоАП.

30 мая в ГИБДД России предупредили водителей о лишении прав за 3D-госномера. В ведомстве уточнили, что водителей с «модными» номерами будут наказывать лишением прав от шести месяцев до года согласно более жесткой норме законодательства: ч.4 ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками».