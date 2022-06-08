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Песков оценил обжалование приговора британским наемникам в ДНР

Песков сравнил обжалование приговора британским наемникам в ДНР с признанием республики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Возможное обжалование Лондоном приговора двум британским наемникам, вынесенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), можно сравнить с признанием королевством республики. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос журналистов, означает ли обжалование Лондоном возможного приговора к смертной казни двум гражданам Великобритании, фактическое признание республик, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Да, так можно ставить вопрос», — сказал он.

На вопрос журналистов, предлагался ли британской стороной обмен Шона Пиннера и Эйдена Аслина, Песков ответил отрицательно.

7 июня Лондон заявил о намерении обжаловать решение суда ДНР, если британским наемникам будет вынесен смертный приговор. Соединенное Королевство ожидает, что в отношении его подданных будут соблюдаться нормы международного гуманитарного права, отметили в канцелярии премьер-министра страны.

Ранее в этот день в Донецке начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

За эти преступления им может быть назначена высшая мера наказания — смертная казнь.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к пленным с милосердием. По его словам, Пиннер и Аслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками.

Кроме того, глава правительства заявил, что власти Соединенного королевства выступают против того, чтобы британцы участвовали в боевых действиях на Украине.

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