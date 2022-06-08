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В Кремле указали на необходимость изменения санкций для поставки зерна РФ на рынки

Песков: чтобы российские объемы зерна были поставлены на международные рынки, нужно менять санкции
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Вывоз зерна с территории Украины активно обсуждается с Турцией. Остальные направления являются темой трейдеров, которые уже столкнулись с трудностями из-за санкционного давления, сообщил в среду, 8 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы знаете заявление президента (РФ Владимира) Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна были все-таки поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены — прямые и косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские и так далее, судов, которые везут это зерно. Все это существенно затрудняет процесс», — заявил представитель Кремля.

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Сейчас, по словам Пескова, при разговорах о переговорном процессе между Москвой и Киевом в Турции следует отмечать, что одним из главных аспектов является именно вывоз зерна.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о готовности Москвы сотрудничать с Анкарой по вопросам вывоза морским путем зерна с территории Украины.

Он также указал на то, что нарастающий продовольственный кризис в мире мало связан с проблемой вывоза зерна. Ее «наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля этого зерна, о котором идет речь, меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых».

В Москве в свою очередь подчеркивали, что РФ не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня российский лидер Владимир Путин, порты Азовского моря находятся под контролем ВС РФ, российская сторона готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе украинского зерна.

За день до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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