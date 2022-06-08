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В Екатеринбурге кондуктор избила не оплатившего проезд школьника

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Фото: РЕН ТВ
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В Екатеринбурге кондуктор автобуса избила школьника, который не оплатил проезд, защитили мальчика его товарищ и пассажиры. .

Женщина пинала мальчика и заламывала ему руки, рассказали «Известиям» очевидцы. Родители школьника намерены привлечь кондуктора к ответственности.

Как установлено, мальчик пытался оплатить проезд банковской картой, но она не сработала. После нескольких попыток кондуктор решила высадить ребенка из автобуса.

«Я говорю, давайте сделаем так. У меня родители встретят меня на остановке и заплатят за меня проезд. Она говорит, нет на следующей остановке высаживайся», — рассказал журналистам мальчик.

После тщетных попыток договориться женщина применила силу, школьник снял происходящее на камеру. В итоге ребенок с другом из автобуса вышли, не доехав до своей остановки. По словам отца школьника, его сын уже не первый раз сталкивается с неадекватными сотрудниками общественного транспорта.

В транспортной компании начали проверку факта избиения несовершеннолетнего.

В марте в Липецке водитель автобуса высадил из салона ребенка. 12-летний школьник не смог оплатить проезд, потому что в автобусе была отключена функция оплаты проезда банковской картой через терминал.

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