Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на необходимость изменения санкций для поставки зерна РФ на рынки
Общество
ЦИК разрешил семи регионам использовать онлайн-голосование на выборах в сентябре
Мир
Захарова предупредила о новой провокации Киева на заводе в Северодонецке
Мир
Минобороны РФ сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Мир
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Мир
Власти Запорожья заявили о планах продать запасы зерна на Ближний Восток
Экономика
Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ
Общество
Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»
Экономика
Россия увеличила экспорт досок на фоне санкций
Мир
Черногория отключила российские телеканалы
Мир
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8

Депутата Белоусова потребовали посадить на 14 лет за взятку более чем в 3 млрд рублей

0
Фото: ТАСС/URA.RU
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокурор в среду, 8 июня, потребовала у Мосгорсуда приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам лишения свободы за получение взятки в размере 3,25 млн рублей

Брали не по чину: государству возместили 3,5 млрд ущерба от коррупции
В 2018 году было возбуждено более 17 тыс. уголовных дел по таким преступлениям

Гособвинитель попросила суд признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Белоусову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей», — сказала она.

Кроме того, прокуратура потребовала запретить депутату занимать определенные должности на государственной службе и лишить его медали «За заслуги перед Отечеством II степени».

Помимо этого, гособвинитель запросила четыре года колонии для сообщницы Белоусова Маргариты Бутаковой с учетом ее возраста (80 лет) и хронических заболеваний.

В 2018 году Госдума на стадии предварительного следствия дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Депутата задержали весной 2019 года. Тогда он отверг все обвинения.

По данным следствия, в 2010–2014 годах Белоусов и бывший главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили деньги от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов.

Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа прошлого года. В начале сентября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Белоусов и Бутакова предстанут перед судом за получение взятки на сумму более 3 млрд рублей.

В свою очередь, Юревич скрылся от правоохранителей и находится в международном розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест по делам о взятках и подстрекательстве к клевете.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022