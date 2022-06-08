Депутата Белоусова потребовали посадить на 14 лет за взятку более чем в 3 млрд рублей
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- Депутата Белоусова потребовали посадить на 14 лет за взятку более чем в 3 млрд рублей
Прокурор в среду, 8 июня, потребовала у Мосгорсуда приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам лишения свободы за получение взятки в размере 3,25 млн рублей
Гособвинитель попросила суд признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
«Белоусову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей», — сказала она.
Кроме того, прокуратура потребовала запретить депутату занимать определенные должности на государственной службе и лишить его медали «За заслуги перед Отечеством II степени».
Помимо этого, гособвинитель запросила четыре года колонии для сообщницы Белоусова Маргариты Бутаковой с учетом ее возраста (80 лет) и хронических заболеваний.
В 2018 году Госдума на стадии предварительного следствия дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.
Депутата задержали весной 2019 года. Тогда он отверг все обвинения.
По данным следствия, в 2010–2014 годах Белоусов и бывший главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили деньги от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов.
Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа прошлого года. В начале сентября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Белоусов и Бутакова предстанут перед судом за получение взятки на сумму более 3 млрд рублей.
В свою очередь, Юревич скрылся от правоохранителей и находится в международном розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест по делам о взятках и подстрекательстве к клевете.