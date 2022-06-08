Житель Магадана лишился 3,5 млн рублей из-за телефонных мошенников

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 64-летнего мужчины. Потерпевший лишился больше 3,5 млн рублей.

По словам магаданца, ему поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то якобы пытается оформить на мужчину кредит. Потерпевшему предложили самостоятельно оформить кредит и перечислить полученные средства на определенный номер счета. Мужчина выполнил инструкции мошенников.

В дальнейшем звонившие сообщили, что на имя магаданца создается новый личный кабинет, на который необходимо перевести все средства с действующего счета. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

В Хабаровске злоумышленники позвонили 65-летней пенсионерке от имени ее дочери, которая якобы попала в аварию. В качестве финансовой помощи они попросили отдать все накопления. Пожилая женщина передала 4,8 млн рублей с курьером.