Центральную площадь благоустроят в Баймаке к осени

В Баймаке (Башкортостан) к сентябрю 2022 года планируют благоустроить центральную площадь, проспект Салавата Юлаева и прилегающие территории. Об этом 8 июня сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на документацию госзакупки.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 83,4 млн рублей. Выбрать его планируется в конце июня.

По словам главы региона Радия Хабирова, на центральной площади, на месте старой парковки, появятся амфитеатр, сцена и сухой фонтан. Также в благоустройство входит создание пешеходных дорожек, установка скамеек и урн.

Работы пройдут в рамках проекта «Баймак. Ветер перемен», ставшего одним из шести победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.