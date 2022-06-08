В Москве экскаватор наехал на ребенка

Водитель экскаватора наехал на ребенка во время строительных работ в Москве. Об этом телеканал «360» сообщает в среду, 8 июня, со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на детской площадке по адресу: Полярная, 22, корпус 4. По данному адресу рабочие занимались ремонтом асфальтового покрытия и заменой бордюров.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Накануне в столице произошла авария с участием трех автомобилей на проспекте Маршала Жукова. В результате аварии на Живописном мосту погиб мужчина, еще один человек пострадал. Сообщалось, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля BMW совершила наезд на мужчину, который вышел из автомобиля Audi. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее в этот же день сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения четырех машин в центре Москвы. Участниками аварии стали BMW, Mercedes, такси Skoda и Hyundai, пишет «Москва 24». ДТП произошло на Новом Арбате в районе дома 36. Позже выяснилось, что в аварии пострадал член Совета Федерации от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов.