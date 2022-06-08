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Минобороны показало бывший командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России 8 июня опубликовало кадры из найденного под освобожденным Красным Лиманом бывшего пионерлагеря, который вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в качестве командного пункта и базы воспитания нацизма в школьниках.

Во время наступления российских войск командиры ВСУ бросили командный пункт, оставив запасы провианта, средства связи и координации, а также нацистскую атрибутику.

Помимо этого, на территории лагеря обнаружили окопы и места проживания украинских военных.

По словам местных жителей, до начала спецоперации по защите Донбасса на территории учреждения украинские нацисты несколько раз в год проводили сборы, где школьникам прививали нацистские ценности и убеждали в превосходстве над русскоязычным населением региона. Отмечается, что мероприятия для детей были обязательными.

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Внимание служащих ВС России привлекло большое количество различных антенн на здании детского лагеря. При осмотре внутренних помещений были найдены пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, средства связи и координации.

Ранее, 3 июня, глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, где разместили запасы тяжелого вооружения.

По его словам, подразделения ВСУ, территориальной обороны также в городе Николаевка в ДНР разместили в интернате для сирот артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

18 мая межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что боевики Украины разместили огневые точки около поликлиники в Краматорске.

До этого, 17 мая, в МО РФ рассказали, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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