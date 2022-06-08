Минобороны показало бывший командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Министерство обороны России 8 июня опубликовало кадры из найденного под освобожденным Красным Лиманом бывшего пионерлагеря, который вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в качестве командного пункта и базы воспитания нацизма в школьниках.

Во время наступления российских войск командиры ВСУ бросили командный пункт, оставив запасы провианта, средства связи и координации, а также нацистскую атрибутику.

Помимо этого, на территории лагеря обнаружили окопы и места проживания украинских военных.

По словам местных жителей, до начала спецоперации по защите Донбасса на территории учреждения украинские нацисты несколько раз в год проводили сборы, где школьникам прививали нацистские ценности и убеждали в превосходстве над русскоязычным населением региона. Отмечается, что мероприятия для детей были обязательными.

Внимание служащих ВС России привлекло большое количество различных антенн на здании детского лагеря. При осмотре внутренних помещений были найдены пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, средства связи и координации.

Ранее, 3 июня, глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, где разместили запасы тяжелого вооружения.

По его словам, подразделения ВСУ, территориальной обороны также в городе Николаевка в ДНР разместили в интернате для сирот артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

18 мая межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что боевики Украины разместили огневые точки около поликлиники в Краматорске.

До этого, 17 мая, в МО РФ рассказали, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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