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Уголовное дело возбудили из-за перевозки 39 пассажиров на катере в Сочи

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Уголовное дело возбудили по факту перевозки 39 пассажиров на маломерном прогулочном катере в городе-курорте Сочи. Из-за перегруза судно находилось под постоянной угрозой опрокидывания.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте, пассажиров, в числе которых было 13 детей, посадили на катер для платной морской прогулки 4 июня в поселке Лазаревское. Капитан знал, что судно может перевозить не более 12 человек. Во время поездки погодные условия испортились, вернуться в Лазаревское катер не мог, в связи с чем капитан принял решение доставить пассажиров в Туапсе. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

В конце мая катамаран, доставлявший пассажиров из Сочи в Новороссийск, несколько часов дрейфовал в море. За винты зацепились канаты от рыбоводной фермы.

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