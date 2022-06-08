Минобороны: группировка ВСУ потеряла 300 человек за три дня боев за Святогорск в ДНР

Украинская группировка за три дня боев за Святогорск в Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряла более 300 человек. Об этом 8 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут значительные потери в живой силе и военной технике в Донбассе.

«Только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники», — сказал он.

При этом он уточнил, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация поразила 63 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожено более 160 националистов.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29 в районе Снегиревки Николаевской области и вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница этого же региона.

Конашенков отметил, что было сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны на 8 июня, за все время спецоперации по защите Донбасса уничтожено: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотников, 335 зенитных ракетных комплексов, 489 установок реактивных систем залпового огня, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, 3488 единиц специальной военной автотехники.

Накануне Конашенков рассказал, что российская авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы ВСУ. Кроме того, артиллерия Вооруженных сил РФ ликвидировала переданную Норвегией самоходную артиллерийскую установку М109А3 и две гаубицы М777 американского производства.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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