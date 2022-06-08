Строительство нового бассейна началось в Медногорске

В городе Медногорск Оренбургской области на территории стадиона «Труд» появится бассейн. Об этом сообщает регионального министерство физической культуры.

Объект возведут в рамках социального партнерства правительства области с холдингом УГМК И ООО «ММСК». Общий объем финансирования оценивается в 360 млн рублей.

«В новом бассейне размером 11 х 25 метров будет все необходимое для занятий плаванием. Сам бассейн будет на 4 дорожки», — цитирует сообщение министерства РИА «Оренбуржье».

Строительство началось в мае 2021 года. Завершить работы и сдать объект планируется в декабре 2023 года.