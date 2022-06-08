Двое жителей Хабаровска отдали мошенникам почти 6,5 млн рублей

Двое жителей Хабаровска лишились почти 6,5 млн рублей из-за мошенников. Полиция возбудила уголовные дела и разыскивает злоумышленников.

65-летней пенсионерке мошенники звонили от имени ее дочери, которая якобы попала в аварию. В качестве финансовой помощи они попросили отдать все накопления. Потерпевшая передала курьеру 4,8 млн рублей, после чего злоумышленники перестали выходить на связь. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

47-летнему мужчине поступил звонок от «сотрудника банка». Собеседник сообщил, что на имя хабаровчанина некие люди оформили кредит. Потерпевшему предложили самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Мужчина лишился 1,6 млн рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не запугивают потерей денежных средств. При поступлении звонков от имени родственников следует не поддаваться панике и проверить всю информацию.

В Оренбургской области женщина лишилась около 2 млн рублей, желая заработать на инвестициях. Потерпевшая оформила несколько переводов под контролем лжеброкеров.