Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на готовность сотрудничества с Анкарой в вопросах вывоза украинского зерна
Мир
Захарова предупредила о новой провокации Киева на заводе в Северодонецке
Мир
Минобороны РФ сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова
Мир
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Мир
Власти Запорожья заявили о планах продать запасы зерна на Ближний Восток
Экономика
Венгрия не поддержит угрожающие газоснабжению санкции против РФ
Общество
Онлайн-зачисление в вузы стартует 20 июня на платформе «Госуслуги»
Экономика
Россия увеличила экспорт досок на фоне санкций
Мир
Черногория отключила российские телеканалы
Мир
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
Экономика
S7 замораживает проект лоукостера Citrus
Сюжет:

Минобороны РФ сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу около Харькова, атака совершена высокоточными ракетами. Об этом 8 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», — сказал он.

Союзные войска пошли в наступление на славянском направлении. Онлайн спецоперации 8 июня
Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

По словам Конашенкова, украинские вооруженные силы несут тяжелые потери. Так, только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники.

Также за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в районе Николаевской области.

Ранее в этот же день сообщалось, что на территории бывшего пионерлагеря в уже освобожденном Красном Лимане ранее боевики ВСУ развернули командный пункт. При осмотре помещений были найдены пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, средства связи и координации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022