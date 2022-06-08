Минобороны РФ сообщило об ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова

Российская авиация нанесла удар по бронетанковому заводу около Харькова, атака совершена высокоточными ракетами. Об этом 8 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», — сказал он.

По словам Конашенкова, украинские вооруженные силы несут тяжелые потери. Так, только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники.

Также за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в районе Николаевской области.

Ранее в этот же день сообщалось, что на территории бывшего пионерлагеря в уже освобожденном Красном Лимане ранее боевики ВСУ развернули командный пункт. При осмотре помещений были найдены пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, средства связи и координации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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