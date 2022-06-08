Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Амурской области

Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Амурской области. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Сообщение о пожаре поступило в ночное время из села Нижние Бузули в Свободненском районе. Жилой дом загорелся в переулке Хуторском. В ликвидации горения участвовали шесть человек и две единицы техники, сообщает ИА PriamurMedia.

В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина. Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности во избежание возгораний.

7 июня в Иркутскйо области загорелся роддом в Шелехове. Крыша начала гореть из-за удара молнии. В момент пожара в здании находились семь рожениц, семь новорожденных и три беременные женщины. Их эвакуировали.