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Один человек погиб при наезде авто на толпу в Берлине

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Один человек погиб и еще восемь пострадали в результате наезда машины на толпу в Берлине. Об этом сообщили в спасательной службе города.

Авария произошла утром 8 июня на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе, недалеко от площади Брайтшайдплац. Мужчина, сидевший за рулем легкового автомобиля Renault, протаранил магазин. На месте происшествия работают пожарная команда и полиция.

Водитель вскоре был задержан. По данным правоохранительных органов, наезд мог быть умышленным.

Инцидент произошел недалеко от места, где 19 декабря 2016 году исламист Анис Амри спровоцировал аналогичную аварию, наехав на посетителей рождественской ярмарки. Тогда погибли 11 человек, десятки пострадали.

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