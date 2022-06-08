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Лавров счел неадекватным требование Зеленского по противокорабельным системам

Лавров усомнился в адекватности требований Зеленского о передаче противокорабельных систем
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал 8 июня требования президента Украины Владимира Зеленского предоставить стране противокарабельные системы.

Союзные войска пошли в наступление на славянском направлении. Онлайн спецоперации 8 июня
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«Буквально пару дней назад я слышал, как президент Владимир Зеленский заявил: «Дайте нам противокорабельные вооружения, и мы всё сами решим». В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

6 июня Зеленский заявил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Страны Запада продолжают поставлять Украине вооружение и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

5 июня греческие СМИ узнали о планах властей отправить Украине «огромное количество» оружия. Среди них: 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов 122 мм; 20 тыс. автоматов Калашникова АК-47 и др.

2 июня Швеция сообщила, что поставит Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь.

В тот же день постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, снабжая Украину оружием.

19 мая Великобритания заявила о готовности поставить Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

24 февраля Россия начала спецоперацию на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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