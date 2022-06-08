Власти Запорожья заявили о планах продать запасы зерна на Ближний Восток

В Запорожской области хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую ее часть планируется вывезти в страны Ближнего Востока, заявил в среду, 8 июня, глава военно-гражданской администрации региона Владимир Балицкий.

«Нельзя сказать, что мы все 1,5 млн так на раз-два вывезем, которые есть, и продадим на Ближний Восток, но значительную часть мы точно вывезем, остальное будет, вероятно, переработано в масло, если говорить про семечку, или в муку», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что поставки в направлении Ближнего Востока пойдут через Крым. Это был традиционный рынок Украины, пояснил глава военно-гражданской администрации.

Накануне стало известно, что из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл в понедельник днем со станции Мелитополь.

Ранее, в конце апреля, в украинских СМИ начали распространять информацию о том, что россияне якобы воруют зерно у украинских фермеров и вывозят его на «КамАЗах» в Крым.

Это утверждение опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль не располагает никакими данными о якобы похищении Россией зерна у Украины, назвав подобные заявления фейками.

В структурах Организации Объединенных Наций (ООН) также не смогли подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы экспортирует украинское зерно.

В Москве в свою очередь подчеркивали, что РФ не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1», российская сторона готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, после того как Киев разминирует порты.