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Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Лавров: встреча Путина и Зеленского возможна только при возобновлении переговоров делегаций
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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До возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должны возобновить работу переговорные команды. Об этом 8 июня в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Турции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Мяч на стороне Украины уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои же подходы, изложенные в Стамбуле», — отметил он.

По его словам, Зеленский хочет встречи с российским лидером просто ради встречи, «у него семь пятниц на неделе». Он напомнил, что условием украинского лидера по переговорам с Путиным было возвращение Украине территорий по состоянию на 24 февраля.

«Это абсолютно несерьезный подход, который, кроме того, абсолютно противоречит инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле», — добавил он.

Россия исходит из необходимости возобновления переговорного процесса, заключил глава российской дипломатии.

Со своей стороны глава турецкого МИДа Мевлют Чавушолгу отметил, что Анкара готова организовать встречу Путина и Зеленского.

Накануне Зеленский заявил о том, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с российским лидером. По его словам, тупиковая ситуация во взаимоотношениях с РФ не является оптимальным вариантом для Киева.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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