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Полиция Берлина допустила умышленный характер наезда машины на людей

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Фото: cоцсети
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Полиция Берлина задержала водителя автомобиля, который наехал на толпу людей. Правоохранители не исключили, что инцидент мог быть умышленным нападением или несчастным случаем.

«Представитель полиции сообщил RBB, что водитель задержан. Он будет допрошен», — уточнила радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Машина врезалась в толпу людей в районе Берлин-Шарлоттенбург на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе утром 8 июня. Автомобиль протаранил магазин. По последним данным, пострадали восемь человек, еще один погиб.

Возле места аварии приземлился спасательный вертолет. Работает пожарная команда из 60 человек. Район охраняют полицейские.

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