Еще недавно улицы американских городов были украшены украинскими флагами, а лидеры общественного мнения скандировали как мантру Stand with Ukraine. И пусть кое-где «жовто-блакитный прапор» висел вверх ногами, большинство американцев искренне сочувствовали далекой восточноевропейской стране. Но, как это обычно бывает, за весной настало лето и, словно после дождя, на улицах американских городов расцвела радуга. В июне ЛГБТ-сообщество проводит гей-прайд, который приобрел в США черты национального праздника. И вот владельцы магазинов, еще вчера размахивавшие украинским флагом, сегодня меняют его на радужное знамя ЛГБТ: для американцев важно демонстрировать лояльность к мейнстримной повестке. Про Украину же стали говорить всё меньше и меньше, а вскоре рядовые американцы и вовсе утратили интерес к далекому и непонятному конфликту где-то за океаном.

Стоит ли удивляться, что увлечение американцев проблемами Украины продлилось недолго? Согласно результатам исследования, подавляющее большинство граждан США даже не смогли найти вторую крупнейшую страну Европы на карте. Опрос также показал, что только наименее информированные из американцев активно выступают за военное вмешательство Вашингтона в украинский конфликт.

Кроме того, американцы всегда придерживались принципа: прежде чем помогать другим, нужно позаботиться о себе. Большинство опрошенных ответили, что благополучие экономики США для них важнее возможности наказать Россию.

Эксперты утверждают, что из-за вовлеченности в украинский кризис в следующем году Америка может столкнуться с серьезной рецессией. На фоне рекордной за последние 40 лет инфляции всё меньше американцев поддерживают новые антироссийские санкции.

И в то время как в США дорожают продукты, арендная плата и бензин, а рядовые американцы едва сводят концы с концами, администрация президента Джо Байдена принимает решение выделить $40 млрд на помощь Украине. Как итог, уровень поддержки Байдена и демократов бьет один антирекорд за другим.

Тем не менее русофобия остается мощным политическим тараном, который и демократы, и республиканцы активно используют друг против друга. Это, пожалуй, единственная причина, по которой Украина еще держится в американской новостной повестке.

Большинство американцев равнодушны к участи украинцев. У них нет и никогда не было собственной точки зрения на тему украинского кризиса. По инерции, американцы слепо верят в то, что им рассказывают с экранов. Мtйнстримные СМИ направляют гнев третьей по численности нации в нужном вашингтонскому истеблишменту направлении.

Иначе как объяснить, что американцы полностью игнорируют гуманитарную катастрофу в Йемене или агрессию Турции, своего союзника по НАТО, в отношении Сирии? А что насчет собственных военных преступлений в странах Ближнего Востока?

Ни одна из этих тем не волнует сознание рядового американца. Их беспокоят совсем другие, сугубо внутренние вопросы: долги за учебу в университете, дефицит детского питания в магазинах, легализация абортов, право на ношение оружия.

В стране, где почти каждую неделю очередной психопат расстреливает школьников, люди переполнены ненавистью. Эту желчь им разрешают выплескивать только на специально подобранного «козла отпущения». Суд Линча давно превратился в излюбленное занятие американцев.

Исключительная нация, возможно, дочитывает последнюю страницу своей истории. Как говорили когда-то афганские моджахеды: «У американцев есть часы, а у нас есть время». Спираль истории совершила очередной виток — и теперь время на стороне России.