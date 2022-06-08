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Больше 100 человек пострадали от укусов клещей в Сахалинской области

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За минувшую неделю 103 жителя Сахалинской области обратились к медикам с укусами клещей. В числе пострадавших — 26 детей.

Какую опасность представляют клещи и как от них защититься

По данным регионального управления Роспотребнадзора, активность клещей ниже среднего многолетнего показателя на 25,9% и ниже уровня 2021 года на 18,8%. Об этом пишет ИА SakhalinMedia. 93 экземпляра клещей исследовали на возбудителей энцефалита и боррелиоза, еще 42 экземпляра проверили на анаплазмоз. Энцефалит переносили два вредителя.

В регионе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Согласно плану, прививку должны сделать почти 6,8 тыс. человек.

В начале недели в Новосибирской области сообщили о гибели второго человека после укуса клеща. Причиной смерти пациента мог стать клещевой энцефалит. Ранее в Бердске скончался мужчина-дачник, который после укуса клеща слишком поздно обратился к медикам.

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