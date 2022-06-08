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Противопожарный режим сняли на территории Нижнего Тагила

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На территории Нижнего Тагила (Свердловская область) отменили противопожарный режим. Соответствующая информация следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Решение о снятии режима было принято в связи с нормализацией пожарной обстановки. Опасность возникновения природных пожаров стала меньше, поэтому постановление «Об установлении особого противопожарного режима» признали устаревшим.

Как уточняет ТагилСити.ру, ранее решение об отмене противопожарного режима также было принято на региональном уровне. Крупные природные пожары в Свердловской области фиксировались в мае.

Ранее в июне руководитель Рослесхоза Иван Советников заявил, что в России пройден весенний пик лесных пожаров и достигнут переломный момент — сокращены основные площади природных возгораний, которые на эти даты в годовом сравнении рекордно малы. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество действовавших лесных пожаров сократилось в пять раз.

Глава Минприроды Александр Козлов, в свою очередь, рассказал о наиболее пожароопасных территориях в ближайший период. Так, на протяжении июня–июля сложная обстановка ожидается в 21 регионе, среди них: Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области.

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