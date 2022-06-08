Навигация маломерных судов открылась во всех районах Хабаровского края

Навигация маломерных судов открыта на всей территории Хабаровского края. С 8 июня выход судов на акваторию разрешили в границах Тугуро-Чумиканского района.

Сроки навигации были скорректированы из-за затяжной весны и сложной ледовой обстановки на водоемах Хабаровского края. Об этом пишет ИА AmurMedia. Неблагополучная для судов обстановка складывалась в лагунах рек и на море в северных районах.

Владельцам маломерных судов просят соблюдать правила безопасности при выходе на водоем. Каждое судно должно быть зарегистрировано и поставлено на учет в подразделениях ГИМС. Кроме того, лодки и катера должны иметь необходимое оборудование и снаряжение.

Инспекторы ГИМС регулярно патрулируют водоемы и проводят профилактические беседы с судовладельцами.

18 мая в Хабаровске открылось сезонное грузовое сообщение с Китаем. Движение началось позже обычного срока из-за введения китайской стороной дополнительных мер противовирусного контроля.