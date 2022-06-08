Yeni Safak: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии для вхождения в НАТО

Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки 10 условий, после выполнения которых турецкая сторона готова рассмотреть согласование принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 8 июня сообщила газета Yeni Safak.

«Обеим странам было предложено поддержать Турцию в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК), FETO, DHKP/C, DAESH и их филиалы», — приводит издание первое требование Анкары.

Кроме того, Швеция и Финляндия обязаны установить необходимые правовые нормы для борьбы с терроризмом, активы, связанные с организациями курдов, которые Анкара считает террористическими, должны быть заморожены. Турецкая сторона требует пресекать попытки открытия представительства расширений РПК в этих странах, не допускать деятельность FETO и закрыть аффилированные веб-сайты и СМИ.

«Особое внимание уделялось депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом», — отмечает газета.

Также среди условий: запрет демонстраций упомянутых террористических организаций, снятие ограничения в сфере оборонной промышленности в отношении Турции, передача разведданных

Две страны в случае вступления в НАТО обязаны выполнять все указанные обязательства, считает Анкара.

До этого, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция страны по расширению НАТО и присоединению Швеции и Финляндии не изменится без выполнения требований. В начале июня турецкий лидер заявил, что Анкара не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности в вопросе вступления этих двух стран в Североатлантический альянс.

При этом 23 мая он отметил готовность Турции содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдских формирований, которые Турция считает причастными к террористической деятельности.

18 мая Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в Североатлантический альянс, однако Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Также он отметил, что у России нет проблем с Швецией и Финляндией, их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. При этом российский лидер указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет ответную реакцию со стороны РФ.