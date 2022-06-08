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В Москве пройдут бесплатные экскурсии по случаю 350-летия со дня рождения Петра I

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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По случаю 350-летия со дня рождения Петра I в Москве подготовили познавательную программу: в городе пройдут различные тематические мероприятия, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Петр I родился и вырос в Москве, поэтому в городе есть немало мест, которые хранят память о нем. В честь юбилея со дня его рождения пройдут серия пешеходных экскурсий, выставка детских рисунков и лекция об археологических находках. Всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий», — отметила вице-мэр.

Предварительная запись на них откроется на портале «Узнай Москву». Там уже доступны онлайн-экскурсии по местам Петра I. Интерактивный гид содержит фотографии расположенных на пути достопримечательностей и их описание.

Жители и гости столицы также могут сходить на тематические экскурсии «Москва Петра I», где расскажут о детстве, друзьях и времени правления Петра Алексеевича. Один из маршрутов пройдет по улицам и переулкам Немецкой слободы — историческому району, в котором жили иностранцы и который особенно полюбился будущему императору.

Участники другого интерактива — «Игротеки времен Петра I» — узнают об играх, которые были популярны на рубеже XVII‒XVIII веков, а также смогут попробовать в них свои силы. Желающим расскажут о видах шахмат, об изготовлении карт, а также покажут варианты игр-ходилок той эпохи.

В рамках программы пройдут еще одно мероприятие, приуроченное к юбилею Петра I, — выставка детских рисунков в парке «Красная Пресня». В этом году участникам городского конкурса «Наследие моего района» предложили изобразить места столицы, которые связаны с Петром Великим.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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