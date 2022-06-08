Проверку организовали после отравления ребенка крысиным ядом в Оренбуржье

В Оренбургской области проводится проверка по факту отравления трехлетнего ребенка крысиным ядом. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в Новоорском районе области. Мама пострадавшего рассказала полиции, что яд для грызунов после покупки забыли в машине. Пока родители ненадолго отлучились, ребенок откусил часть. Малыш подумал, что это конфета в яркой упаковке.

Как уточняет 56orb.ru, после возвращения мама заметила вскрытую упаковку и сразу повезла ребенка в больницу. Там пострадавшему сделали промывание желудка, а затем отпустили.

Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В начале июня сообщалось об отравлении восьмилетней девочки бензином в городе Абдулино Оренбургской области. Она играла во дворе частного дома и решила выпить лимонад из бутылки. Однако оказалось, что в емкость был налит оставленный после покоса травы бензин.