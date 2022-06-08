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Заболеваемость по 47 инфекциям снизилась в Тюменской области

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Уровень заболеваемости по 47 инфекциям значительно снизился в Тюменской области в 2021 году. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Впервые с 2019 года в регионе выявили случай эпидемического паротита. Болезнь, которую также называют свинкой, диагностировали у молодого жителя Тюмени. Семь детей за год заболели коклюшем. В Роспотребнадзоре отметили, что в 2020 году было зарегистрировано 75 случаев болезни, а в 2019-м — 152 случая.

В Тюменской области не выявили ни одного случая кори, дифтерии, туляремии, краснухи и полиомиелита. На 25% снизилось число случаев педикулеза и чесотки. Заболеваемость паразитарными инфекциями сократилась на 23,8%.

По сравнению с 2019 годом уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 19,6%.

В апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия добилась серьезных успехов в борьбе с туберкулезом. За три года уровень заболеваемости снизился на 24,5%, смертности — на 19,6%.

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