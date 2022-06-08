В Крыму пообещали ливни и штормовой ветер

В Крыму ожидаются ливни, град и штормовой ветер. Об этом в среду, 8 июня, заявила пресс-служба республиканского главка МЧС.

«9 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 м/с», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

Кроме того, как отметило ведомство, уровень воды на реках поднимется на 0,5–1,5 м, однако опасных отметок не достигнет.

В МЧС порекомендовали избегать нахождения на улице во время непогоды. Не следует выходить в море, стоять под большими деревьями и рекламными конструкциями.